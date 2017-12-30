Роспотребнадзор назвал самые опасные новогодние продукты

Специалисты советуют отказаться от них в праздник.

Москва. Россия. Специалисты Роспотребнадзора назвали новогодние продукты, которые чащ всего приводят к отравлениям и проблемам со здоровьем, пишет Life.

В число "опасных" вошли, в первую очередь, многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, а также кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и так далее. Дело в том, что на поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций.

Чтобы не испортить себе праздники, все эти продукты рекомендуется готовить в домашних условиях и в небольших количествах, и не хранить блюда более суток. Полуфабрикаты, изделия из мяса должны обязательно подвергаться повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это продукты с небольшим сроком хранения.