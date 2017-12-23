Россельхознадзор нашел опасные вещества в молоке Danone

В молочном сырье содержались антибиотики.

Волгоград. Волгоградская область. Специалисты Россельхознадзора нашли антибиотики в молоке «Простоквашино», произведенном на заводе Danone в Волгограде. Как пишет Life, против компании планируется подать сразу два иска.

Согласно лабораторным исследованиям, опасные вещества содержались в молочном сырье, которое используется при производстве продуктов Danone.

«Речь идёт о защите деловой репутации и распространении недостоверной информации о безопасности вырабатываемой продукции, поставившей под угрозу жизнь и здоровье человека», - отмечает издание.

Danone опровергает использование антибиотиков при производстве и обвиняет сотрудников надзорного ведомства в нарушении процедуры проверок.