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      Россельхознадзор нашел опасные вещества в молоке Danone

      10:27, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      10:27, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      252
      0
      #здоровье\n#продукты\n#питание\n#молоко\n#Волгоград\n#Россельхознадзор
      Фото: pexels.com
      252
      0

      В молочном сырье содержались антибиотики.

      Волгоград. Волгоградская область. Специалисты Россельхознадзора нашли антибиотики в молоке «Простоквашино», произведенном на заводе Danone в Волгограде. Как пишет Life, против компании планируется подать сразу два иска.

      Согласно лабораторным исследованиям, опасные вещества содержались в молочном сырье, которое используется при производстве продуктов Danone.

      «Речь идёт о защите деловой репутации и распространении недостоверной информации о безопасности вырабатываемой продукции, поставившей под угрозу жизнь и здоровье человека», - отмечает издание.

      Danone опровергает использование антибиотиков при производстве и обвиняет сотрудников надзорного ведомства в нарушении процедуры проверок.

      10:27, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      252
      0
      #здоровье\n#продукты\n#питание\n#молоко\n#Волгоград\n#Россельхознадзор

       

       

       

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