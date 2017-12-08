Здоровые и вредные продукты в России могут получить разную маркировку

Минздрав предлагает ввести три вида наклеек.

Москва. Минздрав направил в аппарат правительства письмо, в котором предложил по-разному маркировать продукты питания. Как пишут «Известия», в зависимости от степени полезности могут быть введены 3 градации с соответствующими цветовыми и текстовыми различиями.

К первой группе медицинское ведомство намерено отнести «здоровую» пищу. В частности, речь идет о свежих и замороженных мясе, рыбе, морепродуктах, фруктах и овощах, а также яйцах и крупах.

Во вторую группу могут определить «вредные» продукты: шоколад, конфеты, торты, другие кондитерские изделия, энергетические батончики, газированные напитки и алкоголь.

Третью группу составят изделия, которые нельзя однозначно отнести к «вредным» или «полезным».

В настоящее время документ находится на согласовании в кабмине. Если он будет принят, то наклейки на упаковках с продуктами могут появиться в апреле 2018 года. Маркировка будет использоваться предприятиями на добровольной основе.