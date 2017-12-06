Минздрав: средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Люди стали реже умирать от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, а также туберкулёза.

Москва. 72,6 года составляет сейчас средняя продолжительность жизни в России, заявила в среду, 6 декабря, министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, это исторический максимум, пишет «Парламентская газета».

В рамках «правительственного часа» в Государственной Думе глава Минздрава также рассказала, что за последние годы средняя продолжительность жизни мужчин увеличилась на 8,6 года, женщин — на 5 лет.

Кроме того, материнская смертность в России составляет сейчас 7,3 на 100 тысяч рожениц. В Советском Союзе, подчеркнула министр, этот показатель составлял 120. Также Скворцова отметила, что в 2017 году коэффициент младенческой смертности составил 5,3 на тысячу новорождённых.

На 250 тысяч снизилось количество абортов, подчеркнула министр. Еще 35 тысяч человеческих жизней удалось сохранить благодаря снижению смертность на 2 процента. В частности, по данным статистики, россияне стали реже умирать от онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, а также туберкулёза.