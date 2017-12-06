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      Минздрав: средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

      16:36, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:36, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      207
      0
      #медицина\n#здоровье\n#статистика\n#Вероника Скворцова\n#Минздрав России
      Фото: pixabay.com
      207
      0

      Люди стали реже умирать от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, а также туберкулёза.  

      Москва. 72,6 года составляет сейчас средняя продолжительность жизни в России, заявила в среду, 6 декабря, министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, это исторический максимум, пишет «Парламентская газета»

      В рамках «правительственного часа» в Государственной Думе глава Минздрава также рассказала, что за последние годы средняя продолжительность жизни мужчин увеличилась на 8,6 года, женщин — на 5 лет. 

      Кроме того, материнская смертность в России составляет сейчас 7,3 на 100 тысяч рожениц. В Советском Союзе, подчеркнула министр, этот показатель составлял 120. Также Скворцова отметила, что в 2017 году коэффициент младенческой смертности составил 5,3 на тысячу новорождённых.   

      На 250 тысяч снизилось количество абортов, подчеркнула министр. Еще 35 тысяч человеческих жизней удалось сохранить благодаря снижению смертность на 2 процента. В частности, по данным статистики, россияне стали реже умирать от онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, а также туберкулёза.

      16:36, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      207
      0
      #медицина\n#здоровье\n#статистика\n#Вероника Скворцова\n#Минздрав России

       

       

       

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