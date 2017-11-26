Впавшую в кому в Таиланде туристку из Челябинска доставили домой

С момента получения травмы девушка перенесла 4 операции.

Челябинск. В Челябинск доставили туристку, впавшую в кому в Таиланде после падения с велосипеда. Как пишет Life.ru, девушка с мужем отправилась в отпуск еще в конце октября. Во время велопрогулки по острову Ко Чанг она упала и получила сильную травму головы. В больнице Таиланда она перенесла 4 операции.

В воскресенье, 26 ноября, девушку спецбортом доставили в Челябинск. Сейчас она в сознании, перелёт прошёл нормально, однако общее состояние остаётся тяжёлым. Туристка до сих пор находится на искусственной вентиляции лёгких.