  • $ 59.65 ↓
  • € 70 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Опасность эпидемии гепатита С обсудили в Перми

      16:20, 17 августа, 2017
      Яна Шамаева
      16:20, 17 августа, 2017
      Яна Шамаева
      126
      0
      #здоровье\n#Пермь\n#заболевание
      Фото: pixabay.com
      126
      0

      В дискуссии приняли участие ведущие инфекционисты Уральского федерального округа.

      Пермь. В мае 2016 года Всемирная ассамблея здравоохранения приняла первую "Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016-2021 года". Ее перспектива - ликвидировать вирусный гепатит как проблему общественного здравоохранения, а глобальная задача заключается в сокращении случаев вирусного гепатита на 90% и сокращении случаев смерти из-за вирусного гепатита на 65% к 2030 году, именно об этом журналистам в Перми рассказали ведущие инфекционисты Уральского федерального округа Ольга Сагалова из Челябинска и Раиса Гальбрайх из Перми.

      В ходе дискуссии обсуждались проблемы эпидемии и заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С. По словам врачей, всего в мире этим вирусом инфицированы порядка 71 – 90 млн человек. Примерно 3,5-4,7 млн – оценочное число случаев гепатита С в России.

      "Гепатит – это воспаление в ткани печени, сопровождающееся гибелью ее клеток и замещением соединительной тканью. За последние 10 лет заболеваемость вирусным гепатитом С в России возросла более чем в три раза и составляет около 40 случаев на 100 тысяч населения. Ежегодно порядка 399 тысяч человек в мире умирают от гепатита С", - рассказала о пагубной ситуации заведующая Пермским краевым гепатологическим центром, врач-инфекционист высшей категории Раиса Гальбрайх.

      По словам специалистов, главная опасность и коварство вируса - в его малозаметных проявлениях. Человек может десятки лет даже не подозревать о болезни, пока дело не дойдет до ее последней стадии: цирроза или рака печени.

      "Как проявляется гепатит С? Среди основных признаков: немотивированная усталость, снижение аппетита, дискомфорт, повышенная температура тела, недомогание, боль в мышцах. Скажите, кто из нас периодически этого не испытывает?" - задала вопрос присутствующим главный специалист-инфекционист Минздрава Челябинской области Ольга Сагалова.

      По ее словам, именно из-за отсутствия специфических признаков болезни, обследоваться на вирус гепатита С должен каждый человек. И делать это необходимо один-два раза в год.

      В первую очередь это касается тех, кто входит в группы риска. Сред них:

      - лица, употребляющие наркотики, практикующие татуаж и пирсинг;

      - дети, рожденные от инфицированных матерей;

      - пациенты, перенесшие оперативное лечение;

      - воспитанники детских домов и заключенные;

      - половые партнеры и члены семьи больного гепатитом С;

      - реципиенты донорских органов и крови до 1992 года;

      - больные на гемодиализе;

      - медицинский персонал;

      - лица с беспорядочными половыми связями и практикующие гомосексуальные контакты.

      Врачи напомнили, что вирус не передается воздушно-капельным путем, а само заболевание является единственным из хронических вирусных на сегодня, которое можно вылечить, если вовремя выявить и начать прием препаратов.

      Несмотря на всю амбициозность целей Стратегию по борьбе с вирусными гепатитами Всемирной организации здравоохранения, не стоит забывать, что предотвратить последствия и массовое распространение гепатита С может только личная ответственность каждого человека перед самим собой, своей семьей и родными.

      16:20, 17 августа, 2017
      Яна Шамаева
      126
      0
      #здоровье\n#Пермь\n#заболевание

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Один ребенок погиб в ДТП на трассе Ижевск - Сарапул

      17:39, 16 августа, 2017
      6109

      Двух пешеходов сбили в Ижевске: женщина погибла, ребенок попал в реанимацию

      5391
      13:00, 13 августа, 2017

      Александр Бречалов получил наибольший доход среди кандидатов на пост главы Удмуртии

      4537
      14:00, 11 августа, 2017

      В Ижевске нашли родителей сбитого на улице Союзной мальчика

      3350
      12:05, 14 августа, 2017

      Сбитый в Ижевске пьяный пешеход и дорогие подарки для российских чиновников: что произошло минувшей ночью

      2953
      08:00, 14 августа, 2017

      Александр Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидном кресле

      11:10, 15 августа, 2017
      1525

      «Яндекс.Деньги» назвал самые разорительные для российских туристов страны

      1307
      14:52, 11 августа, 2017

      Ушла из жизни Вера Глаголева

      1098
      18:00, 16 августа, 2017

      Прокуратура стала изымать у чиновников в 10 раз больше незаконно нажитого имущества

      1035
      18:58, 10 августа, 2017

      В сети опубликовали список самых бюджетных туров в «бархатный» сезон

      974
      12:25, 15 августа, 2017

      В сети опубликовали фотографии новых iPhone

      10:00, 10 августа, 2017
      3159

      Разорившаяся компания Vertu продает по дешевке золотые телефоны

      827
      16:39, 11 августа, 2017

      Турция пригрозила санкциями в ответ на запрет ввоза томатов в Россию

      741
      11:20, 10 августа, 2017

      СМИ сообщили об отречении Елизаветы II от престола

      699
      20:42, 13 августа, 2017

      В США засняли на видео привидение

      694
      18:56, 15 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: назначение Семёнова и солнечные батареи на остановке

      Остановка на солнечных батареях в Ижевске

      Удмуртия в минуту: задержание директора «Подростка» и прививки от гриппа

      16 августа, 2017