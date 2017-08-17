Опасность эпидемии гепатита С обсудили в Перми

В дискуссии приняли участие ведущие инфекционисты Уральского федерального округа.

Пермь. В мае 2016 года Всемирная ассамблея здравоохранения приняла первую "Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016-2021 года". Ее перспектива - ликвидировать вирусный гепатит как проблему общественного здравоохранения, а глобальная задача заключается в сокращении случаев вирусного гепатита на 90% и сокращении случаев смерти из-за вирусного гепатита на 65% к 2030 году, именно об этом журналистам в Перми рассказали ведущие инфекционисты Уральского федерального округа Ольга Сагалова из Челябинска и Раиса Гальбрайх из Перми.

В ходе дискуссии обсуждались проблемы эпидемии и заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С. По словам врачей, всего в мире этим вирусом инфицированы порядка 71 – 90 млн человек. Примерно 3,5-4,7 млн – оценочное число случаев гепатита С в России.

"Гепатит – это воспаление в ткани печени, сопровождающееся гибелью ее клеток и замещением соединительной тканью. За последние 10 лет заболеваемость вирусным гепатитом С в России возросла более чем в три раза и составляет около 40 случаев на 100 тысяч населения. Ежегодно порядка 399 тысяч человек в мире умирают от гепатита С", - рассказала о пагубной ситуации заведующая Пермским краевым гепатологическим центром, врач-инфекционист высшей категории Раиса Гальбрайх.

По словам специалистов, главная опасность и коварство вируса - в его малозаметных проявлениях. Человек может десятки лет даже не подозревать о болезни, пока дело не дойдет до ее последней стадии: цирроза или рака печени.

"Как проявляется гепатит С? Среди основных признаков: немотивированная усталость, снижение аппетита, дискомфорт, повышенная температура тела, недомогание, боль в мышцах. Скажите, кто из нас периодически этого не испытывает?" - задала вопрос присутствующим главный специалист-инфекционист Минздрава Челябинской области Ольга Сагалова.

По ее словам, именно из-за отсутствия специфических признаков болезни, обследоваться на вирус гепатита С должен каждый человек. И делать это необходимо один-два раза в год.

В первую очередь это касается тех, кто входит в группы риска. Сред них:

- лица, употребляющие наркотики, практикующие татуаж и пирсинг;

- дети, рожденные от инфицированных матерей;

- пациенты, перенесшие оперативное лечение;

- воспитанники детских домов и заключенные;

- половые партнеры и члены семьи больного гепатитом С;

- реципиенты донорских органов и крови до 1992 года;

- больные на гемодиализе;

- медицинский персонал;

- лица с беспорядочными половыми связями и практикующие гомосексуальные контакты.

Врачи напомнили, что вирус не передается воздушно-капельным путем, а само заболевание является единственным из хронических вирусных на сегодня, которое можно вылечить, если вовремя выявить и начать прием препаратов.

Несмотря на всю амбициозность целей Стратегию по борьбе с вирусными гепатитами Всемирной организации здравоохранения, не стоит забывать, что предотвратить последствия и массовое распространение гепатита С может только личная ответственность каждого человека перед самим собой, своей семьей и родными.