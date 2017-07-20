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      Минздрав: смертность от алкоголя в России снизилась за 3 года почти вдвое

      14:31, 20 июля, 2017
      Новичок
      14:31, 20 июля, 2017
      Новичок
      131
      0
      #медицина\n#здоровье\n#алкоголь\n#пьянство\n#Минздрав
      Фото: pixabay.com
      131
      0

      Причиной медики считают ограничение объемов рекламы спиртных напитков в СМИ.  

      Москва. В Минздраве заявили о сокращении числа регулярно пьющих россиян, а также уменьшении смертности от алкоголя. Как пишет Лента.ру, медики считают, что на ситуацию повлияли ограничения на рекламу спиртного, введенные в 2013 году.  

      Так, уже в 2016 году, спустя некоторое время после почти полного исчезновения такой рекламы в СМИ, в России было приобретено на каждого жителя 10,3 литра чистого алкоголя в пересчете на душу населения. Тремя годами ранее этот показатель составлял 12,4 литра.  

      Отмечается, впрочем, что и нынешние объемы - на четверть больше предельно допустимой нормы, признанной Всемирной организацией здравоохранения.  

      Особенно важным в Минздраве считают то, что смертность от алкогольных отравлений за 3 года упала почти вдвое: с 11,4 до 5,6 случаев на 100 тысяч человек.

      14:31, 20 июля, 2017
      Новичок
      131
      0
      #медицина\n#здоровье\n#алкоголь\n#пьянство\n#Минздрав

       

       

       

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