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      Роспотребнадзор проверит, не опасны ли спиннеры для детей

      13:46, 18 июля, 2017
      Новичок
      13:46, 18 июля, 2017
      Новичок
      87
      0
      #дети\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#игрушки
      Фото: pixabay.com
      87
      0

      В частности, медики опасаются, что они могут быть изготовлены из вредных материалов.  

      Москва. Специалисты Роспотребнадзора проведут исследования спиннеров. Игрушки из вращающихся вокруг неподвижной оси подшипников агрессивно продвигают сейчас в детской и подростковой среде, отмечается на сайте ведомства.  

      В Роспотребнадзоре указали на то, что спиннеры вызывают тревогу родительского и преподавательского сообщества. В связи с этим ведомство рекомендует мамам и папам, которые уступили просьбам своих детей и решили приобрести спиннер, обратить внимание на материалы, из которых изготовлены изделия. Не следует приобретать «вращалки» с резким химическим запахом и повышенным шумом.  

      Также небезопасно покупать спиннеры в неустановленных местах, с рук. Периодически необходимо проверять игрушку на наличие сломанных частей. Кроме того, изделия со светящимися элементами и батарейками дошкольникам можно давать только под присмотром взрослых - во избежание проглатывания или попадания мелких деталей в дыхательные пути.  

      Добавим, игрушка стремительно набирает популярность, благо управляться с ней могут даже животные. Недавно в Японии владелец кота научил своего любимца вращать спиннер хвостом. Видео набрало массу просмотров в Твиттере.

      13:46, 18 июля, 2017
      Новичок
      87
      0
      #дети\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#игрушки

       

       

       

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