Роспотребнадзор проверит, не опасны ли спиннеры для детей

В частности, медики опасаются, что они могут быть изготовлены из вредных материалов.

Москва. Специалисты Роспотребнадзора проведут исследования спиннеров. Игрушки из вращающихся вокруг неподвижной оси подшипников агрессивно продвигают сейчас в детской и подростковой среде, отмечается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре указали на то, что спиннеры вызывают тревогу родительского и преподавательского сообщества. В связи с этим ведомство рекомендует мамам и папам, которые уступили просьбам своих детей и решили приобрести спиннер, обратить внимание на материалы, из которых изготовлены изделия. Не следует приобретать «вращалки» с резким химическим запахом и повышенным шумом.

Также небезопасно покупать спиннеры в неустановленных местах, с рук. Периодически необходимо проверять игрушку на наличие сломанных частей. Кроме того, изделия со светящимися элементами и батарейками дошкольникам можно давать только под присмотром взрослых - во избежание проглатывания или попадания мелких деталей в дыхательные пути.

Добавим, игрушка стремительно набирает популярность, благо управляться с ней могут даже животные. Недавно в Японии владелец кота научил своего любимца вращать спиннер хвостом. Видео набрало массу просмотров в Твиттере.