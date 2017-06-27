В Минздраве назвали самые «больные» и самые «здоровые» регионы России

Рейтинг составлен по частоте выхода работников на больничный.

Москва. Чаще других в России обращаются к врачам и выходят на больничный жители Ярославской, Московской и Тверской областей. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные Минздрава.

Отмечается, что всего в 2016 году в России было оформлено около 19,5 млн больничных листов. Лидерство держит, как сказано выше, Ярославская область, где на 100 работников выписано 63,6 бюллетеней.

В то же время в Чеченской республике на больничный выходят реже всего (15,4 листов временной нетрудоспособности на 100 работников за год). На втором с конца месте рейтинга - Ненецкий АО, где на сотню сотрудников предприятий не работали по болезни 26,6. Замыкает тройку «антилидеров» рейтинга Дагестан (27,4).