Ученые выяснили, что каждой десятой россиянке грозит рак груди

В исследовании приняли участие 1056 женщин, проживающих в России и странах ближнего зарубежья.

Москва. Специалисты медико-генетического центра Genotek узнали, что в геноме 11,3% женщин, живущих в России и в соседних странах, содержится по меньшей мере одна мутация, которая повышает риск развития рака груди и яичников. К такому выводу ученые пришли после изучения данных 1056 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, сообщает телеканал Russia Today.

Врач общей практики Genotek кандидат медицинских наук Елена Тощакова полагает, что одной из основных причин развития рака молочной железы является наследственная склонность.

«Определенное сочетание генов рака молочной железы повышает риск развития заболевания до 80%. Профилактика существует, виды ее различны — от обычных рекомендаций по здоровому образу жизни до специфической лекарственной терапии и профилактической хирургии. Знание генетических предрасположенностей позволит вовремя применить известные профилактические меры и не заболеть», — отметила Тощакова.

По мнению врачей, борьба с раком груди наиболее эффективна на ранних этапах его развития.