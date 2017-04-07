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      Новосибирские ученые выявили новую причину появления катаракты

      13:30, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:30, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      286
      0
      #здоровье\n#ученые\n#солнце
      Фото: pixabay.com
      286
      0

      Помутнение хрусталика глаза может быть вызвано ультрафиолетовым излучением.

      Новосибирск. Российские ученые-офтальмологи выдвинули новую версию появление катаракты. По их мнению, заболевание может вызывать ультрафиолетовое излучение, пишет VistaNews. Ученые считают, что эти знания помогут вылечить и остановить заболевание.

      Специалисты, работающие в Международном томографическом центре СО РАН в Новосибирске, узнали, что окислительный стресс влияет на структуру хрусталика. Он представляет собой нарушение баланса между антиоксидантами и прооксидантами. При увеличении количества прооксидантов происходят структурные изменения хрусталика.

      По мнению ученых, источником окисления являются фотохимические реакции под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца.

      В настоящее время офтальмологи определяют, какие именно процессы вызывают дисбаланс в структуре белков и хрусталика. Изучение этого вопроса поможет отыскать новый способ лечения катаракты.

      13:30, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      286
      0
      #здоровье\n#ученые\n#солнце
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