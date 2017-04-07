Новосибирские ученые выявили новую причину появления катаракты

Помутнение хрусталика глаза может быть вызвано ультрафиолетовым излучением.

Новосибирск. Российские ученые-офтальмологи выдвинули новую версию появление катаракты. По их мнению, заболевание может вызывать ультрафиолетовое излучение, пишет VistaNews. Ученые считают, что эти знания помогут вылечить и остановить заболевание.

Специалисты, работающие в Международном томографическом центре СО РАН в Новосибирске, узнали, что окислительный стресс влияет на структуру хрусталика. Он представляет собой нарушение баланса между антиоксидантами и прооксидантами. При увеличении количества прооксидантов происходят структурные изменения хрусталика.

По мнению ученых, источником окисления являются фотохимические реакции под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца.

В настоящее время офтальмологи определяют, какие именно процессы вызывают дисбаланс в структуре белков и хрусталика. Изучение этого вопроса поможет отыскать новый способ лечения катаракты.