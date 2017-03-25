Ученые: Байкал сможет защитить человечество от опасных инфекций

Исследователи обнаружили в озере бактериофаги, которыми планируется заменить антибиотики.

Иркутская область. Байкал сможет защитить человечество от опасных инфекций. Как пишет Baikal24.ru, ученые иркутского Лимнологического института СО РАН объявили об открытии нескольких новых бактериофагов, которые эффективно уничтожают болезнетворные бактерии.

Открытые исследователями бактериофаги могут победить, в том числе, кишечную палочку и стафилококк. Отмечается, что именно поэтому байкальская вода столь чистая.

Теперь ученые изучают возможность использования этих удивительных микроорганизмов для борьбы с болезнями. По оценкам экспертов, байкальские бактериофаги могут быть в сотни раз эффективнее обычных антибиотиков. При этом, бактериофаги действуют исключительно избирательно в отношении конкретных возбудителей болезней и не уничтожают полезные бактерии, живущие в симбиозе с человеком.