Грипп В пришел в Россию

Сезонный вирус сменился гриппом В.

Москва. Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила о приходе гриппа В на смену сезонному вирусу H3N. Как сообщают «Интерфакс», грипп В менее заразный и поражает небольшое количество людей, но при этом протекает более тяжело.

Глава Роспотребнадзора отмечает, что эпидемиологический сезон заканчивается, но расслабляться еще рано. Вирус гриппа В опасен осложнениями. Он может вызвать пневмонию, бронхит и поражение дыхательных путей. При первых симптомах болезни незамедлительно обращайтесь к врачу.