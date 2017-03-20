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      Грипп В пришел в Россию

      10:05, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      10:05, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      96
      0
      #здоровье\n#грипп\n#вирус
      Фото: pixabay.com
      96
      0

      Сезонный вирус сменился гриппом В.

      Москва. Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила о приходе гриппа В на смену сезонному вирусу H3N. Как сообщают «Интерфакс», грипп В менее заразный и поражает небольшое количество людей, но при этом протекает более тяжело.

      Глава Роспотребнадзора отмечает, что эпидемиологический сезон заканчивается, но расслабляться еще рано. Вирус гриппа В опасен осложнениями. Он может вызвать пневмонию, бронхит и поражение дыхательных путей. При первых симптомах болезни незамедлительно обращайтесь к врачу.

      10:05, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      96
      0
      #здоровье\n#грипп\n#вирус
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