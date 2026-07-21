Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 23 по 27 июля из-за ремонта улицы Удмуртской будет временно прекращено движение транспорта на нескольких участках прилегающих улиц. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков. Документ опубликован на сайте администрации Ижевска.

Ограничения будут действовать с 22:00 23 июля до 22:00 27 июля. Под перекрытие попадают участки переулка Широкого, улицы Красногеройской, а также дублёр улицы Удмуртской на отрезке от улицы Кирова до улицы Базисной.

Кроме того, на время работ будет запрещена остановка маршрутных транспортных средств, следующих по улице Удмуртской в направлении от улицы Кирова к улице Ленина, на остановочных пунктах «Авангардная» и «Удмуртский государственный университет».