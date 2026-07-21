Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид

В Ижевске из-за реконструкции улицы Удмуртской на четыре дня перекроют движение по ряду дорог 

15:38, 21 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске из-за реконструкции улицы Удмуртской на четыре дня перекроют движение по ряду дорог 
15:38, 21 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перекрытие улиц
Источник фото: ИА «Сусанин»
91
0

Движение ограничат с вечера 23 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 23 по 27 июля из-за ремонта улицы Удмуртской будет временно прекращено движение транспорта на нескольких участках прилегающих улиц. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков. Документ опубликован на сайте администрации Ижевска.

Ограничения будут действовать с 22:00 23 июля до 22:00 27 июля. Под перекрытие попадают участки переулка Широкого, улицы Красногеройской, а также дублёр улицы Удмуртской на отрезке от улицы Кирова до улицы Базисной.

Кроме того, на время работ будет запрещена остановка маршрутных транспортных средств, следующих по улице Удмуртской в направлении от улицы Кирова к улице Ленина, на остановочных пунктах «Авангардная» и «Удмуртский государственный университет».

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:38, 21 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перекрытие улиц