Главные новости пятницы, 3 июля.
Осуждён спустя 20 лет
В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в 2006 году. Спустя 20 лет осуждённый мужчина признал вину.
Новый руководитель
Рафаэля Игтисамова назначили новым руководителем секретариата председателя правительства Удмуртии.
Большая опухоль
Врачи Удмуртии удалили опухоль массой более полукилограмма у ребёнка. Девочка жаловалась на боли в животе. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости показало объёмное образование. После проведения дополнительных обследований врачи решили проводить операцию.
Лихорадка
В Удмуртии растёт заболеваемость мышиной лихорадкой. За 6 месяцев 2026 года в Удмуртии зарегистрировано уже 259 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Только в июне заболели 166 человек.
Ремонт Берёзовой рощи
Восточную и центральную части Берёзовой рощи в Ижевске обещают открыть к началу осени. Как сообщил Дмитрий Чистяков, задержек в работе нет. Объект должен быть полностью готов в ноябре 2026 года.
Контроль за АЗС
Со 2 июля народные дружинники помогают операторам контролировать запрет наливать бензин в канистры на больших АЗС. Мера это временная.
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