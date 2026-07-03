Осуждён спустя 20 лет

В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в 2006 году. Спустя 20 лет осуждённый мужчина признал вину.

Новый руководитель

Рафаэля Игтисамова назначили новым руководителем секретариата председателя правительства Удмуртии.

Большая опухоль

Врачи Удмуртии удалили опухоль массой более полукилограмма у ребёнка. Девочка жаловалась на боли в животе. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости показало объёмное образование. После проведения дополнительных обследований врачи решили проводить операцию.

Лихорадка

В Удмуртии растёт заболеваемость мышиной лихорадкой. За 6 месяцев 2026 года в Удмуртии зарегистрировано уже 259 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Только в июне заболели 166 человек.

Ремонт Берёзовой рощи

Восточную и центральную части Берёзовой рощи в Ижевске обещают открыть к началу осени. Как сообщил Дмитрий Чистяков, задержек в работе нет. Объект должен быть полностью готов в ноябре 2026 года.

Контроль за АЗС

Со 2 июля народные дружинники помогают операторам контролировать запрет наливать бензин в канистры на больших АЗС. Мера это временная.