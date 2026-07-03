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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Картина дня: народная дружина на АЗС и рост заболеваемости мышиной лихорадкой

18:00, 03 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Картина дня: народная дружина на АЗС и рост заболеваемости мышиной лихорадкой
18:00, 03 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
46
0
#Ижевск. Удмуртия\n#заправки\n#убийство\n#АЗС\n#мышиная лихорадка\n#правительство Удмуртии
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Главные новости пятницы, 3 июля.

Осуждён спустя 20 лет

В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в 2006 году. Спустя 20 лет осуждённый мужчина признал вину.

Новый руководитель

Рафаэля Игтисамова назначили новым руководителем секретариата председателя правительства Удмуртии.

Большая опухоль

Врачи Удмуртии удалили опухоль массой более полукилограмма у ребёнка. Девочка жаловалась на боли в животе. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости показало объёмное образование. После проведения дополнительных обследований врачи решили проводить операцию. 

Лихорадка

В Удмуртии растёт заболеваемость мышиной лихорадкой. За 6 месяцев 2026 года в Удмуртии зарегистрировано уже 259 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Только в июне заболели 166 человек.

Ремонт Берёзовой рощи

Восточную и центральную части Берёзовой рощи в Ижевске обещают открыть к началу осени. Как сообщил Дмитрий Чистяков, задержек в работе нет. Объект должен быть полностью готов в ноябре 2026 года. 

Контроль за АЗС

Со 2 июля народные дружинники помогают операторам контролировать запрет наливать бензин в канистры на больших АЗС. Мера это временная.

 

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18:00, 03 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
46
0
#Ижевск. Удмуртия\n#заправки\n#убийство\n#АЗС\n#мышиная лихорадка\n#правительство Удмуртии