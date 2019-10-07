После массовой драки со стрельбой в Новосибирске задержали 50 человек

Полиция выясняет причину конфликта.

Новосибирск. Новосибирская область. В Новосибирске задержали 50 участников массовой драки рядом с Хилокским рынком. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона.

Инцидент произошел в понедельник, 7 октября. На месте были около 200 человек, однако не все из них участвовали в драке.

Прибывший на место участковый сделал предупредительный выстрел, участники оружие не применяли.

Отмечается, что очевидцы сообщили также о двух сгоревших автомобилях, пишут группы в «ВКонтакте» «АСТ-54» и «Инцидент Новосибирск».

По данным «Тайга.инфо», причиной драки мог стать конфликт между торговцами, один из которых не платил другому арендную плату за использование склада. По словам источника агентства, владелец еще несколько дней назад «прислал каких-то вооруженных братков за деньгами».

Причины инцидента предстоит выяснить полиции.