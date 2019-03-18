play
pause
  • $ 65.42 ↑
  • € 74.07 ↑

В Магадане стая бродячих собак напала на 5-летнего ребенка

09:25, 18 марта, 2019
Дарья Снидкова
09:25, 18 марта, 2019
Дарья Снидкова
152
0
#дети\n#бродячие животные\n#собаки\n#Магадан\n#нападение\n#пострадавший ребенок
Фото: Википедия
152
0

В СК начали проверку.

Магадан. Магаданская область. В Магадане стая бродячих собак напала на 5-летнего мальчика. Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК, правоохранители начали проверку.

В субботу, 16 марта, вечером мальчик с двумя девочками гулял по городу в районе Приморской улицы. Собаки нагнали компанию возле смотровой площадки «Каменный венец». Девочки убежали и позвали на помощь взрослых, которые отогнали животных и вызвали медиков.

Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями.

По результатам доследственной проверки о вероятной халатности должностях лиц, ответственных за отлов и содержание бездомных животных, будет принято процессуальное решение.  

09:25, 18 марта, 2019
Дарья Снидкова
152
0
#дети\n#бродячие животные\n#собаки\n#Магадан\n#нападение\n#пострадавший ребенок

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Приезд секретаря Совбеза России Николая Патрушева в Ижевск, новый директор ДРЭУ и арест Конора Макгрегора: что произошло минувшей ночью

08:00, 12 марта, 2019
5065

Потепление начнется в Удмуртии в воскресенье

3080
15:50, 15 марта, 2019

Удмуртия получит 209 млн рублей на региональный центр одаренных детей

2664
14:40, 12 марта, 2019

Браконьеров из Пермского края поймали в Удмуртии на макет лося

2579
10:40, 14 марта, 2019

Глава Ижевска анонсировал создание коммунального суперМУПа

2264
16:45, 13 марта, 2019

В Волгограде неизвестные выбросили на свалку сотни летучих мышей

16:00, 16 марта, 2019
2271

Умерла певица Юлия Началова

1697
21:37, 16 марта, 2019

В «Москва-сити» появится самая большая жилая башня в Европе

1521
15:13, 12 марта, 2019

В больнице Благовещенска онкобольные дети заразились гепатитом С

1458
13:50, 14 марта, 2019

Волк напал на четырех человек в Амурской области

1303
10:10, 13 марта, 2019

В зоопарке США ягуар напал на посетительницу, которая делала селфи

12:44, 11 марта, 2019
2751

Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского «Реала»

885
12:12, 12 марта, 2019

Фото столкновения двух галактик опубликовало НАСА

884
16:25, 13 марта, 2019

Польские фермеры рассыпали на дороге яблоки в знак протеста

827
17:47, 13 марта, 2019

Полеты Boeing 737 MAX временно запрещают по всему миру

748
12:50, 13 марта, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

15 марта, 2019

Кофемолка - выпуск 71: Александра Семенова в гостях у Энвиля Касимова

15 марта, 2019

Новый путь мусора в Удмуртии: строго от контейнера и до полигона

15 марта, 2019