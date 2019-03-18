В Магадане стая бродячих собак напала на 5-летнего ребенка

В СК начали проверку.

Магадан. Магаданская область. В Магадане стая бродячих собак напала на 5-летнего мальчика. Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК, правоохранители начали проверку.

В субботу, 16 марта, вечером мальчик с двумя девочками гулял по городу в районе Приморской улицы. Собаки нагнали компанию возле смотровой площадки «Каменный венец». Девочки убежали и позвали на помощь взрослых, которые отогнали животных и вызвали медиков.

Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями.

По результатам доследственной проверки о вероятной халатности должностях лиц, ответственных за отлов и содержание бездомных животных, будет принято процессуальное решение.