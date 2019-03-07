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В Красноярске злоумышленники закидали мэрию коктейлями Молотова

12:01, 07 марта, 2019
Дарья Снидкова
12:01, 07 марта, 2019
Дарья Снидкова
156
0
#Красноярск\n#Администрация\n#огонь\n#хулиганство
Фото: novorosinform.org
156
0

Подозреваемых задержали.

Красноярск. Красноярский край. В Красноярске двое злоумышленников закидали здание мэрии коктейлями Молотова. Об этом пишет «Интерфакс», 7 марта.

Как сообщил агентству руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Владимир Юрченко, правоохранители задержали мужчин 25 и 27 лет. Возбуждены уголовные дела о попытке умышленного повреждения или уничтожения имущества и по статье о хулиганстве.

По его словам, мужчин арестовали, одному назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

В интернете появилось видео, на котором один неизвестный закидывает вход в здание бутылками с зажигательной смесью.

Поджог Администрации Красноярска ВИДЕО С КАМЕР

Неизвестный мужчина бросил коктейль Молотова в здание администрации Красноярска в ночь с 2 на 3 марта.

12:01, 07 марта, 2019
Дарья Снидкова
156
0
#Красноярск\n#Администрация\n#огонь\n#хулиганство

 

 

 


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