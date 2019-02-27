Директора компании-застройщика в Омске приговорили к 5 годам за обман тысячи дольщиков

Сумма ущерба составила более 685 млн рублей.

Омск. Омская область. В Омске признали виновным директора компании-застройщика по делу о присвоении средств участников долевого строительства. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

Мужчина заключил договоры с тысячей дольщиков. Однако строительство не завершил, а деньги похитил. Общая сумма ущерба превысила 685 млн рублей.

На имущество компании и обвиняемого наложили арест, в том числе на 2 участка под недостроями, 2 автомобиля и технику.

Директора приговорили к 5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.