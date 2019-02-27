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Директора компании-застройщика в Омске приговорили к 5 годам за обман тысячи дольщиков

12:01, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
12:01, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#строительство\n#обманутые дольщики\n#Омск\n#приговор
Фото: Википедия
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Сумма ущерба составила более 685 млн рублей.

Омск. Омская область. В Омске признали виновным директора компании-застройщика по делу о присвоении средств участников долевого строительства. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

Мужчина заключил договоры с тысячей дольщиков. Однако строительство не завершил, а деньги похитил. Общая сумма ущерба превысила 685 млн рублей.  

На имущество компании и обвиняемого наложили арест, в том числе на 2 участка под недостроями, 2 автомобиля и технику.  

Директора приговорили к 5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

12:01, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
111
0
#строительство\n#обманутые дольщики\n#Омск\n#приговор

 

 

 


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