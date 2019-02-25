На Кузбассе возбудили дело после выпадения черного снега

Предположительное предприятие-виновник установлен.

Киселевск. Кемеровская область. В Кемеровской области возбудили дело о загрязнении атмосферы после выпадения в городе Киселевск черного снега. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

По результатам доследственной проверки правоохранители предварительно нашли предприятие-виновника экологической проблемы. Установлено, что в воздухе более чем в 2 раза превышена концентрация загрязняющих веществ.

Нарушителю грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей.