На Кузбассе возбудили дело после выпадения черного снега

Предположительное предприятие-виновник установлен.
Киселевск. Кемеровская область. В Кемеровской области возбудили дело о загрязнении атмосферы после выпадения в городе Киселевск черного снега. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.
По результатам доследственной проверки правоохранители предварительно нашли предприятие-виновника экологической проблемы. Установлено, что в воздухе более чем в 2 раза превышена концентрация загрязняющих веществ.
Нарушителю грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей.
Чёрный снег Кузбасса. Киселёвск
Подробности: http://абажур-журнал.рф/news/video_dnja_chjornyj_sneg_kuzbassa_kiseljovsk/2019-02-12-1396