В Омске отказались от строительства метро

Готовые станции решили законсервировать.

Омск. Омская область. В Омске полностью отказались от строительства метро. Такое решение принял Минтранс России, пишет «РГ» со ссылкой на ТАСС.

Проект признали нецелесообразным. Также было решено законсервировать готовые станции в связи с отсутствием финансирования.

«Ранее построенные объекты метро будут использованы в существующей транспортной системе, в частности для трамвайной сети, - рассказали изданию в правительстве области.

Строительство метрополитена в Омске стартовало в 1992 году. Заморозку работ связывают с уходом основного налогоплательщика региона – «Сибнефти», а также с банкротством гензастройщика.