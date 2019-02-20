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В Омске отказались от строительства метро

17:32, 20 февраля, 2019
Дарья Снидкова
17:32, 20 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#строительство\n#метро\n#Минтранс\n#Омск
Фото: pixabay.com
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Готовые станции решили законсервировать.

Омск. Омская область. В Омске полностью отказались от строительства метро. Такое решение принял Минтранс России, пишет «РГ» со ссылкой на ТАСС.

Проект признали нецелесообразным. Также было решено законсервировать готовые станции в связи с отсутствием финансирования.

«Ранее построенные объекты метро будут использованы в существующей транспортной системе, в частности для трамвайной сети, - рассказали изданию в правительстве области.

Строительство метрополитена в Омске стартовало в 1992 году. Заморозку работ связывают с уходом основного налогоплательщика региона – «Сибнефти», а также с банкротством гензастройщика.

17:32, 20 февраля, 2019
Дарья Снидкова
34
0
#строительство\n#метро\n#Минтранс\n#Омск

 

 

 


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