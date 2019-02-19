Ученые прочипируют белых медведей на Новой Земле

В регионе сняли режим ЧС.

Новая Земля. Архангельская область. Ученые прочипируют белых медведей для отслеживания пути их миграции. Об этом «Интерфаксу» рассказал замруководителя регионального управления Росприроднадзора Николай Леванидов.

«Медведей будут обездвиживать и надевать на них ошейники с чипом. Это позволит с помощью спутниковой связи отследить пути миграции <…> Учёные смогут выявить привычки медведей и, может быть, сообщать властям муниципалитета о приближении животных», - сказал Леванидов.

Ошейники будут работать с помощью отечественной системы «Аргос».

Напомним, в округе ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей в населенный пункт.

Режим сняли во вторник, 19 февраля.