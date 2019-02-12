Житель Краснодара арендовал трамвай и весь день возил пассажиров бесплатно

Свой поступок мужчина объяснил желанием «сделать доброе дело».

Краснодар. Краснодарский край. Краснодарец на весь день арендовал вагон трамвая и возил бесплатно пассажиров. Об этом «Интерфаксу» сообщили в городском трамвайно-троллейбусном управлении.

Аренда обошлась добряку в сумму более 50 тыс. рублей. Обычно пассажиры платили за проезд 26 рублей, но не в понедельник, 11 февраля.

Заходящих в салон жителей города встречали специальные объявления, объясняющие бесплатный проезд.

Сам мужчина пояснил свой поступок желанием «сделать доброе дело».