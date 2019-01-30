Все школы и детсады Екатеринбурга закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

За неделю специалисты зафиксировали более 21 тыс. случаев заболевания.

Екатеринбург. Свердловская область. Все школы и детсады Екатеринбурга закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ 30 января. Об этом сообщила пресс-служба города.

Всех учеников перевели на дистанционное обучение. Отмечается, что привитые от ОРВИ дети могут посещать сады и другие дошкольные образовательные организации.

За неделю 21-27 января специалисты зарегистрировали более 21 тыс. заболевания ОРВИ, что превышает уровень прошлой недели.

Дети вернутся в школы после особого распоряжения по мере улучшения ситуации.