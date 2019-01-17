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Ехавшего в маршрутке мэра Саратова возмутила грубость водителя и состояние машины

17:53, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
17:53, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
85
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#Саратовская область\n#мэр\n#Саратов
85
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По итогам поездки, глава выставил несколько требований.

Саратов. Саратовская область. Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал о впечатлениях после поездки на городской маршрутке. Об этом пишет «РГ».

В четверг, 17 января, глава города добирался до центра Саратова на общественном транспорте. Градоначальника возмутила грубость водителя к пассажирам и состояние маршрутки, которое Исаев назвал «отвратительным».

Он отметил, что сам автомобиль «импортный и относительно новый», однако внутри «грязно, темно, из окон ничего не видно» из-за рекламных объявлений.

По окончанию поездки, глава города поручил разобраться с недостатками управлению транспорта Саратова.

Также Исаев потребовал от администрации Октябрьского района организовать очистку дороги на «конечках» маршрута №58 от снега и льда.

Градоначальник пересел на общественный транспорт после новогодних каникул: жители жаловались на сильные пробки и нерасчищенные улицы. Тогда у Исаева ушло два часа на 8 км дороги.

В этот раз, мэр отметил, что значительных пробок в пути не было.

17:53, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
85
0
#Саратовская область\n#мэр\n#Саратов

 

 

 


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