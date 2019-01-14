Росприроднадзор объяснил выпадение черного снега в Ивановской области

Первые сообщения местных жителей появились в сети 10 декабря.

Заречный. Ивановская область. Росприроднадзор объяснил выпадение черного снега в поселке Заречный Ивановской области. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на ТАСС.

Первые жалобы и фотографии необычной расцветки улиц появились в сети еще 10 декабря. Специалисты Росприроднадзора тогда начали проверку.

По данным федеральной службы, предварительной причиной выпадения черного снега является сажа от технологического хлопка при запуске котла на территории местного завода.

«Это предварительная информация, расследование продолжается, - сообщил замначальника отдела управления Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям Леонид Иванов.

Параллельно с Росприродонадзором проверку организовали эксперты природоохранной прокуратуры.