Организатором кальянной вечеринки в школе Приморья оказался сторож

Ранее в сеть попало видео с курящими и пьющими в учительской подростками.

Уссурийск. Приморский край. Полиция Приморья предположила, что организатором кальянной вечеринки в учительской Новоникольской школы был сторож. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова руководителя пресс-службы краевого УМВД России Ирину Сырову.

По данным правоохранителей, в гуляниях не принимали участие несовершеннолетние, а видео было сделано в январе 2018 года.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствие с законодательством России», - сказала Сырова.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором подростки пьют и курят в стенах школы. На кадрах заметили сына директора школы. Тогда расследование начало управление образования и молодежной политики Уссурийского городского округа.