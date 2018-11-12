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Организатором кальянной вечеринки в школе Приморья оказался сторож

14:10, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
14:10, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#курение\n#пьянство\n#школьники\n#Приморский край
Фото: pixabay.com
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Ранее в сеть попало видео с курящими и пьющими в учительской подростками.

Уссурийск. Приморский край. Полиция Приморья предположила, что организатором кальянной вечеринки в учительской Новоникольской школы был сторож. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова руководителя пресс-службы краевого УМВД России Ирину Сырову.

По данным правоохранителей, в гуляниях не принимали участие несовершеннолетние, а видео было сделано в январе 2018 года. 

«По результатам проверки будет принято решение в соответствие с законодательством России», - сказала Сырова.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором подростки пьют и курят в стенах школы. На кадрах заметили сына директора школы. Тогда расследование начало управление образования и молодежной политики Уссурийского городского округа.

14:10, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
231
0
#курение\n#пьянство\n#школьники\n#Приморский край

 

 

 


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