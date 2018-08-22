Главный архитектор Москвы предложил вернуть автодвижение на Старый Арбат

Сергей Кузнецов назвал пешеходную улицу «слишком длинной».

Москва. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предложил возобновить автомобильное движение на Старом Арбате. Об этом пишет ИА «Моссовет».

Кузнецов назвал улицу слишком длинной для пешеходной зоны. Архитектор уверен, что автомобильное движение «со светофорами, на невысокой скорости» оживит улицу, а пешеходов дисциплинирует.

Напомним, что движение по Арбату прекратилось в 1986 году. Тогда же отремонтировали фасады, уложили брусчатку, разбили газоны и клумбы, установили ретро-фонари.