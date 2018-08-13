Ни одной заявки не подали на должность мэра города в Челябинской области

Пресс-служба собрания депутатов муниципалитета назвала ситуацию нормальной.

Миасс. Челябинская область. На конкурс на должность мэра в Миассе не подали ни одной заявки. Об этом пишет Lenta.ru.

По сообщению пресс-службы собрания депутатов муниципалитета, это «в принципе, нормальная ситуация». Документы на конкурс принимаются до 20 августа включительно, поэтому «все ждут до последнего», считают народные избранники.

За 10 лет в Миассе сменилось около 10 мэров, нескольких арестовали. Последнего бывшего главу обвинили в превышении должностных полномочий. Следствие заявило, что он участвовал в хищении денег, которые заложили на покупку здания под детский сад.