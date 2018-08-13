Власти Санкт-Петербурга предложили побороться за проведение летней Олимпиады

Петербург сможет принять игры не раньше 2032 года.

Санкт-Петербург. Власти Санкт-Петербурга предложили побороться за проведение летних Олимпийских игр в Северной столице. Как пишет «Российская газета», город сможет принять международное соревнование не раньше 2032 года.

Вопрос пока не обговаривался и окончательного решения нет.

В России, кроме Петербурга, летние игры может принять Сочи. Северная столица регулярно принимает мировые соревнования, включая Кубок Конфедерации и чемпионат мира по футболу. Сочи уже поднимал Олимпийский флаг зимой 2014 года.

Напомним, что места проведения трех предстоящих летних Олимпиад уже определены. В 2020 году игры примет Токио, через четыре года – Париж, в 2028 году соревнования пройдут в Лос-Анджелесе.