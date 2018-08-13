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Власти Санкт-Петербурга предложили побороться за проведение летней Олимпиады

11:33, 13 августа, 2018
Дарья Снидкова
11:33, 13 августа, 2018
Дарья Снидкова
77
0
#Санкт-Петербург\n#город\n#Олимпийские игры
Фото: pxhere.com
77
0

Петербург сможет принять игры не раньше 2032 года.

Санкт-Петербург. Власти Санкт-Петербурга предложили побороться за проведение летних Олимпийских игр в Северной столице. Как пишет «Российская газета», город сможет принять международное соревнование не раньше 2032 года.

Вопрос пока не обговаривался и окончательного решения нет.

В России, кроме Петербурга, летние игры может принять Сочи. Северная столица регулярно принимает мировые соревнования, включая Кубок Конфедерации и чемпионат мира по футболу. Сочи уже поднимал Олимпийский флаг зимой 2014 года.

Напомним, что места проведения трех предстоящих летних Олимпиад уже определены. В 2020 году игры примет Токио, через четыре года – Париж, в 2028 году соревнования пройдут в Лос-Анджелесе.

11:33, 13 августа, 2018
Дарья Снидкова
77
0
#Санкт-Петербург\n#город\n#Олимпийские игры

 

 

 


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