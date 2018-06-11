Две капсулы с посланиями потомкам заложат в Пензе

Вскрыть их планируют через 45 лет.

Пенза. Две капсулы с посланием потомкам заложат в Пензе. Как сообщает РИА Новости, капсулы будут вскрыты через 45 лет.

Заложат послания в центре Пензы в День города 12 июня. Глава горадминистрации Виктор Кувайцев ранее сообщил, что в день празднования 355-летия Пензы 12 июня намечена закладка капсулы «Письмо потомкам» в бетонной стеле у монумента «Росток» на набережной реки Суры, где ранее были заложены капсулы 1967 и 1977 годов. По словам градоначальника, вскрыть капсулу предполагается в 2063 году, в год 400-летия Пензы.

«Два новых послания потомкам будут вскрыты в Пензе в 2063 году… Одно послание адресовано жителям Пензы, а второе подготовили представители молодёжного парламента для тех, кто будет молодыми в 2063 году», - написал Ягов в своем микроблоге в Twitter.

Олег Ягов on Twitter Два новых послания потомкам будут вскрыты в Пензе в 2063 году 12 июня в 9 ч. состоится церемония закладки двух писем потомкам в стелу у "Ростка". 1 послание адресовано жителям Пензы, а 2 подготовили представители Молодежного парламента для тех, кто будет молодыми в 2063 году.

Сообщается, что ранее капсула с письмами потомкам с указанием вскрыть её спустя 50 лет была заложена представителями трёх поколений жителей Пензы в памятную стелу у монумента «Росток» 6 ноября 1967 года, затем ещё одна капсула была заложена туда же в 1977 году. Текст этих посланий держался в тайне. Обе эти капсулы извлекли из стелы, прочитали на митинге 7 ноября 2017 года, а затем передали на вечное хранение в Пензенский государственный краеведческий музей.