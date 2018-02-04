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      Сильный снегопад в Москве прекратится к вечеру воскресенья

      16:35, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      16:35, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      765
      0
      #погода\n#Москва\n#снег
      Фото: twitter.com/SlyHedge
      765
      0

      Снег по-прежнему будет падать, но не так активно.

      Москва. Обильные снегопады уйдут из Москвы к вечеру воскресенья, 4 февраля. Об этом со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову пишет RT. По ее словам, интенсивность осадков должна снизиться к вечеру, однако это не значит, что снег полностью прекратится. «Он всё равно будет идти, но не так интенсивно и, возможно, с меньшими порывами ветра, нежели те, что мы наблюдаем сейчас», — сказала она. Вместе с этим, будет наблюдаться понижение температуры.

      Позднякова также добавила, что 4 февраля может быть побит рекорд 2013 года по количеству осадков. «Суточный рекорд по осадкам для сегодняшнего дня — 18 мм. Мы даём 10—15, но не исключено, что в каких-то городах Подмосковья он будет побит», — заключила синоптик.

      Напомним, что ранее столичное управление МЧС сообщило о штормовом предупреждении.

      16:35, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      765
      0
      #погода\n#Москва\n#снег

       

       

       

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