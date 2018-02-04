Сильный снегопад в Москве прекратится к вечеру воскресенья

Снег по-прежнему будет падать, но не так активно.

Москва. Обильные снегопады уйдут из Москвы к вечеру воскресенья, 4 февраля. Об этом со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову пишет RT. По ее словам, интенсивность осадков должна снизиться к вечеру, однако это не значит, что снег полностью прекратится. «Он всё равно будет идти, но не так интенсивно и, возможно, с меньшими порывами ветра, нежели те, что мы наблюдаем сейчас», — сказала она. Вместе с этим, будет наблюдаться понижение температуры.

Позднякова также добавила, что 4 февраля может быть побит рекорд 2013 года по количеству осадков. «Суточный рекорд по осадкам для сегодняшнего дня — 18 мм. Мы даём 10—15, но не исключено, что в каких-то городах Подмосковья он будет побит», — заключила синоптик.

Напомним, что ранее столичное управление МЧС сообщило о штормовом предупреждении.