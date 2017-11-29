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      Москвичи и гости столицы встретят Новый год внутри гигантского елочного шара

      14:07, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      14:07, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      233
      0
      #Новый год\n#Москва\n#город\n#игрушки\n#праздники
      Фото: mos.ru
      233
      0

      Игрушку занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую большую светодиодную скульптуру в мире.  

      Москва. В российской столице к Новому году вновь смонтируют самую большую в мире елочную игрушку. Высота шара вместе с декоративным «крепежом для нитки» составит 17 метров, диаметр - 11 метров, сообщает официальный портал мэра Москвы

      Внутри елочной игрушки оборудуют танцпол для нескольких десятков человек. Там будут звучать новогодние хиты и песни о Москве. Изделие начали собирать в среду, 29 ноября, на Поклонной горе. В прошлом году его уже демонстрировали москвичам и гостям города. Тогда шар вошел в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самая большая светодиодная скульптура в мире».   

      Конструкцию украсят 23 тысячи лампочек. Попасть внутрь можно будет через две арки. После установки шар начнет переливаться разными цветами — красным, зеленым или синим, в зависимости от музыки. На его поверхности будут появляться cнежинки, фейерверки, кольца и другие фигуры из огней.   

      Кроме гигантской елочной игрушки, Поклонную гору под Новый год украсят ледяные скульптуры и здания. Среди них - Эйфелева башня и собор Парижской богоматери, лондонский Биг-Бен и статуя Христа Искупителя, оригинал которой находится в окрестностях Рио-де-Жанейро.

      14:07, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      233
      0
      #Новый год\n#Москва\n#город\n#игрушки\n#праздники

       

       

       

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