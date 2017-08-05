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      Черный гейзер испугал отдыхавших на сочинском пляже

      16:48, 05 августа, 2017
      Дарья Саушина
      16:48, 05 августа, 2017
      Дарья Саушина
      237
      0
      #ЖКХ\n#экология\n#видео\n#Сочи
      Фото: кадр с youtube
      237
      0

      В муниципалитете сообщили, что выброс питьевой воды не опасен для отдыхающих и экологии.

      Сочи. Краснодарский край. На пляже Чкаловский в Адлере неожиданно появился черный гейзер. Как пишет местный «Блог Сочи», инцидент произошел в пятницу, 4 августа. Из-под гальки вырвался поток темной жидкости, который распугал отдыхающих.

      По данным пресс-службы администрации Сочи, выброс питьевой воды спровоцировала авария на магистральном водоводе диаметром 800 мм на улице Медовая. Это повлекло за собой смыв примесей грунта и земли со стен ливневого коллектора, что и дало соответствующий окрас потоку. Выброс питьевой воды не влечет угрозы экологии. Взятые пробы не выявили патогенной флоры.

      Гейзер из ливневой канализации на пляже Чкаловский в Сочи

      Подробности: http://blogsochi.ru/node/28341

      16:48, 05 августа, 2017
      Дарья Саушина
      237
      0
      #ЖКХ\n#экология\n#видео\n#Сочи

       

       

       

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