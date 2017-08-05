Черный гейзер испугал отдыхавших на сочинском пляже

В муниципалитете сообщили, что выброс питьевой воды не опасен для отдыхающих и экологии.

Сочи. Краснодарский край. На пляже Чкаловский в Адлере неожиданно появился черный гейзер. Как пишет местный «Блог Сочи», инцидент произошел в пятницу, 4 августа. Из-под гальки вырвался поток темной жидкости, который распугал отдыхающих.

По данным пресс-службы администрации Сочи, выброс питьевой воды спровоцировала авария на магистральном водоводе диаметром 800 мм на улице Медовая. Это повлекло за собой смыв примесей грунта и земли со стен ливневого коллектора, что и дало соответствующий окрас потоку. Выброс питьевой воды не влечет угрозы экологии. Взятые пробы не выявили патогенной флоры.