В Крыму открыли смотровую площадку с видом на Керченский мост

Площадка находится на территории крепости «Керчь».

Керчь. Крым. На крымском берегу оборудовали смотровую площадку с видом на Керченский мост. Она находится на территории крепости «Керчь», сообщают «Народные Новости». Отсюда все желающие смогут любоваться морским пейзажем и следить за строительством моста.

Обустройство смотровой площадки состоялось в рамках субботника на «Пушке Лендера». Для облагораживания использовали 200 кубометров щебня.

Заместитель начальника Федерального казенного учреждения Упрдор «Тамань» Владислав Сафин сообщил, что с этого места открывается удивительная панорама.