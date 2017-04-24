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      В Крыму открыли смотровую площадку с видом на Керченский мост

      13:31, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:31, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      144
      0
      #благоустройство\n#строительство\n#общество\n#Крым\n#мост
      Фото: most.life
      144
      0

      Площадка находится на территории крепости «Керчь».

      Керчь. Крым. На крымском берегу оборудовали смотровую площадку с видом на Керченский мост. Она находится на территории крепости «Керчь», сообщают «Народные Новости». Отсюда все желающие смогут любоваться морским пейзажем и следить за строительством моста.

      Обустройство смотровой площадки состоялось в рамках субботника на «Пушке Лендера». Для облагораживания использовали 200 кубометров щебня.

      Заместитель начальника Федерального казенного учреждения Упрдор «Тамань» Владислав Сафин сообщил, что с этого места открывается удивительная панорама. 

      13:31, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      144
      0
      #благоустройство\n#строительство\n#общество\n#Крым\n#мост
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