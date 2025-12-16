В Перми запустили кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбера, где все желающие старше 18 лет могут бесплатно получить востребованную ИТ-профессию и стать цифровыми инженерами. На мероприятии представили новый модуль основного обучения по созданию ИИ-агентов при помощи нейросетевой модели Сбера ГигаЧат — его будут изучать во всех кампусах «Школы 21» в стране.

В церемонии открытия кампуса приняли участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Я искренне благодарен всем, чьим трудом стало возможным открытие "Школы 21" в Перми: строителям, инженерам, коллегам из московской "Школы 21" и особенно замечательной пермской команде — настоящим хозяевам этого проекта. "Школа 21" в Перми уже на старте бьёт рекорды. Например, доля девушек среди абитуриентов — 43%, тогда как в других регионах этот показатель редко превышает 30%. Это не просто цифра — это настоящий прорыв.

Пермь давно зарекомендовала себя как один из ключевых IT- и индустриальных центров страны. Мы не раз опирались на сильные, оригинальные решения, разработанные именно здесь. Когда речь заходит о настоящих технологических кластерах России, помимо Москвы и Петербурга в числе первых всегда называют Пермь. Она была одной из первых. Сегодня этот потенциал не просто сохраняется — он приумножается. Спрос на обучение в "Школе 21" в Перми превзошёл все ожидания, а качество абитуриентов действительно впечатляет.

В "Школе 21" главный критерий — не стартовые знания, а мотивация и способность к росту. Побеждают те, кто движется вперёд. "Школа 21" — это знак качества», — сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

На образовательном модуле участники смогут самостоятельно создавать и внедрять ИИ-агентов, способных анализировать запросы и выполнять поставленные задачи, развить компетенции в сфере анализа данных, проектного и исследовательского мышления. В ходе обучения участники создадут интеллектуального ИИ-агента, который поможет определиться со специализацией обучения и создать подборку материалов по выбранному направлению, а также проанализирует рынок вакансий и востребованные компетенции и пришлёт по ним актуальную информацию.

На первый отборочный этап — «бассейн» в «Школе 21» в Перми — было зачислено 150 человек. 93% из них — жители Пермского края, остальные приехали из других регионов: Свердловской и Орловской областей, а также Краснодарского края. Средний возраст желающих попасть на основное обучение — 30 лет, самому старшему 62 года. 43% от общего числа участников составляют девушки, 26% — студенты учебных заведений региона. Следующий «бассейн» стартует 2 февраля 2026 года. Основное обучение начнётся 11 марта 2026 года.

«Благодарю руководство компании и лично Германа Оскаровича за доверие и поддержку. Рад, что этот уникальный образовательный проект будет развиваться в Перми. Для Прикамья ИТ-сфера имеет большое значение. Она помогает развивать региональную экономику, укреплять технологический суверенитет страны. "Школа 21" станет центром подготовки цифровых инженеров в нашем регионе. Они востребованы как в профильных компаниях, так и в промышленности, образовании, медицине, сфере услуг и особенно в креативных индустриях», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Во время церемонии открытия участников пермского кампуса «Школы 21» со стартом обучения поздравил голосовой помощник на базе нейросетевой модели ГигаЧат от Сбера.

На основном обучении участники могут выбрать направление разработки — бэкенд, фронтенд, мобильную разработку или GameDev (ГеймДев). Помимо этого, в «Школе 21» есть восемь программ, где также нужно уметь разбираться в коде, но не на столь высоком уровне, какой требуется от разработчиков.

Кампус «Школы 21» в Перми расположен по адресу: шоссе Космонавтов, 111 д. Площадь пространства превышает 1100 кв. м, оно рассчитано на 100 рабочих станций.

18+