Омский студент с березы пожаловался губернатору на плохой интернет

Из-за некачественной связи молодой человек не может учиться дистанционно.



Станкевичи. Омская область. Студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал видеообращение к руководителю региона Александру Буркову, после того как его вуз перевели на дистанционное обучение. По словам юноши, минимально пригодный интернет для занятий в Zoom доступен ему только в лесу в 300 метрах от родной деревни Станкевичи, да и то, если залезть на березу высотой в 8 метров, пишет РБК.

Сидя на этом дереве, студент и записал свой ролик. Дудоладов напомнил, что на дворе практически зима, а у него уже была двусторонняя пневмония.

«Александр Леонидович, я бы хотел уточнить от лица всех студентов, у которых плохой интернет, как решить данный вопрос?» - подытожил молодой человек свое видео, которое быстро набрало популярность в соцсетях.

В пресс-службе министерства образования Омской области на это ответили, что студент напрасно не обратился напрямую к своим преподавателям.

«При выборе форм организации учебного процесса можно использовать не только видео, но и альтернативные методы. К примеру, разнообразные мессенджеры, другие средства коммуникации, в том числе телефонные звонки и электронную почту», - сообщили в ведомстве.

А руководитель Омского института водного транспорта Елена Заславская пообещала на период ограничительных мер перевести Алексея на индивидуальный план обучения.

Напомним, недавно Минобрнауки рекомендовало вузам использовать дистанционное обучение до конца второго семестра. При этом руководству учебных заведений следует предварительно проконсультироваться с Роспотребнадзором.