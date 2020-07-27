В Минпросвещения уточнили, в каком формате начнут работать школы с 1 сентября

Ведомство уже приступило к подготовке к новому учебному году и проведению Дня знаний.



Москва. Изменений в формате проведения учебного процесса в российских школах с 1 сентября не ожидается. Обучение будет очным, еще раз подтвердил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает РБК со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Хочу подчеркнуть, что мы говорим о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», - подчеркнул министр.

Кравцов уточнил, что «дистанционка» имеет свои плюсы, но работает только как дополнение к очному обучению. Также он рассказал, что министерство уже приступило к подготовке к новому учебному году и проведению Дня знаний.

Напомним, о том, что 1 сентября дети пойдут в школу, Кравцов заявлял еще в июне, когда ситуация с распространением коронавируса была сложнее, чем сейчас.

Кроме того, в начале июля министр анонсировал проведение торжественных линеек в честь Дня знаний со строгим соблюдением санитарных норм.