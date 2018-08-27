В ЕГЭ по русскому языку увеличили количество заданий

У сдающего проверят умение проводить пунктуационный анализ текста.

Москва. В ЕГЭ по русскому языку добавили еще одно задание. Как сообщил федеральный портал «Российское образование», оно покажет умение экзаменуемого проводить пунктуационный анализ текста.

Кроме того, «изменен формат заданий 2, 9–12, расширен диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений, уточнен уровень сложности отдельных заданий, уточнена формулировка и критерии оценки задания 27 с развернутым ответом», - говорится на сайте.

Также внесены изменения в экзамен по биологии. Теперь второе задание будет представлять собой таблицу и оцениваться в один балл. В ЕГЭ по иностранному языку уточнена формулировка и критерии оценивания 40-го задания, как и в экзамене по литературе для задания с развернутым ответом.

В историческом экзамене в 21 задание добавлено условие к оформлению ответа.