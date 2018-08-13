В России проверку ЕГЭ полностью поручат компьютеру к 2030 году

Сейчас машина проверяет только тестовую часть.

Москва. К 2030 году Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) планирует полностью отдать проверку ЕГЭ компьютеру. Как пишут «Известия», сейчас машинам доверяют только тестовую часть экзамена, открытую проверяют 40 тыс. экспертов.

Мнения об инициативе разделились: сторонники компьютеризации сказали, что нововведение исключит субъективный фактор при проверке работ людьми. Также эксперты заявили, что оно поможет детям научиться структурировать мысль и выстраивать аргументы.

Противники заявляют, что мало того, что нововведение дорогостоящее, оно будет препятствовать развитию творческого потенциала детей.

Пробы экзамена в новой форме начнутся в следующем году.