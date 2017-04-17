Васильева предложила ввести в школьную программу курсы кибербезопасности

Разработчики уделят особое внимание онлайн-играм для возрастной группы от 0 до 12 лет.

Москва. Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева заявила на слушаниях в Совете Федерации о необходимости введения в школах уроки информационной безопасности. По ее мнению, навык информационной безопасности необходимо прививать с малых лет, сообщает «РБК».

«И в стандартах начального образования, и чуть позже на уроках, прежде всего, информатики, обществознания, права, ОБЖ, во внеурочной деятельности, а также в рамках программы воспитания и социализации мы должны говорить школьникам об этой самой безопасности», — отметила Васильева.

Министр образования считает, что родители играют огромную роль в борьбе с угрозами в Сети.

Ведомство совместно с Минкомсвязи разработают специальные программы занятий. Особое внимание уделят «рекомендациям в части визуальных характеристик содержания интернет-сайтов всех онлайн-игр для возрастной группы от 0 до 12 лет».