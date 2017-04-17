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      Васильева предложила ввести в школьную программу курсы кибербезопасности

      17:47, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:47, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      98
      0
      #образование\n#интернет\n#безопасность\n#школы\n#школьники
      Фото: pexels.com
      98
      0

      Разработчики уделят особое внимание онлайн-играм для возрастной группы от 0 до 12 лет.

      Москва. Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева заявила на слушаниях в Совете Федерации о необходимости введения в школах уроки информационной безопасности. По ее мнению, навык информационной безопасности необходимо прививать с малых лет, сообщает «РБК».

      «И в стандартах начального образования, и чуть позже на уроках, прежде всего, информатики, обществознания, права, ОБЖ, во внеурочной деятельности, а также в рамках программы воспитания и социализации мы должны говорить школьникам об этой самой безопасности», — отметила Васильева.

      Министр образования считает, что родители играют огромную роль в борьбе с угрозами в Сети.

      Ведомство совместно с Минкомсвязи разработают специальные программы занятий. Особое внимание уделят «рекомендациям в части визуальных характеристик содержания интернет-сайтов всех онлайн-игр для возрастной группы от 0 до 12 лет».

      17:47, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      98
      0
      #образование\n#интернет\n#безопасность\n#школы\n#школьники
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