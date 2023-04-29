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В возрасте 68 лет скончался российский актёр и телеведущий Сергей Колесников

18:00, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В возрасте 68 лет скончался российский актёр и телеведущий Сергей Колесников
18:00, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
116
0
#Москва\n#некролог
Фото: unsplash.com (Дэвид Томасети)
116
0

До 2012 году Колесников вёл передачу «Фазенда на Первом канале.

Москва. В Москве скончался актёр и телеведущий Сергей Колесников. Ему было 68 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сына актёра Ивана Колесникова.

Сергей Колесников скончался от инсульта в больнице имени Склифасовского. Актёр и телеведущий являлся Заслуженным артистом России. Колесников известен по ролям в фильмах «Папа», «Шапито-шоу: Любовь и дружба», и сериалах «Дело о «Мертвых душах» и «Петербургские тайны». С 2006 по 2012 год вел передачу «Фазенда» на Первом канале.

18:00, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
116
0
#Москва\n#некролог