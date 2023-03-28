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Фильм «Ампир V» по книге Пелевина выложили в сеть без согласия создателей

11:21, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Фильм «Ампир V» по книге Пелевина выложили в сеть без согласия создателей
11:21, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Россия\n#культура\n#кино\n#фильмы\n#литература\n#книги\n#авторское право\n#Виктор Пелевин
Фото: pxhere.com
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Ситуацию прокомментировал режиссер картины Виктор Гинзбург.

Москва. В свободном доступе в интернете появилась экранизация романа-фэнтези «Ампир V» российского писателя Виктора Пелевина. Как пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости», это было сделано без ведома авторов фильма. 

Как рассказал режиссер ленты Виктор Гинзбург, в сеть попала старая версия. В ней нет многих важных сцен и эпизодов. Создатель картины сожалеет об утечке недоделанной работы. По его словам, виновников «слива» ищут специалисты.

«Этим занимаются очень серьезно», — добавил режиссер. Окончательную версию фильма «Ампир V» он планирует показать на международных фестивалях, а затем и в России. 

Добавим, о планах Гинзбурга экранизировать роман Виктора Пелевина о вампирах стало известно еще в 2011 году. Кстати, тогда же на экраны вышел его фильм «Generation П» по другому произведению того же автора.

11:21, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#Россия\n#культура\n#кино\n#фильмы\n#литература\n#книги\n#авторское право\n#Виктор Пелевин