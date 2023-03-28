Фильм «Ампир V» по книге Пелевина выложили в сеть без согласия создателей

Москва. В свободном доступе в интернете появилась экранизация романа-фэнтези «Ампир V» российского писателя Виктора Пелевина. Как пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости», это было сделано без ведома авторов фильма.

Как рассказал режиссер ленты Виктор Гинзбург, в сеть попала старая версия. В ней нет многих важных сцен и эпизодов. Создатель картины сожалеет об утечке недоделанной работы. По его словам, виновников «слива» ищут специалисты.

«Этим занимаются очень серьезно», — добавил режиссер. Окончательную версию фильма «Ампир V» он планирует показать на международных фестивалях, а затем и в России.

Добавим, о планах Гинзбурга экранизировать роман Виктора Пелевина о вампирах стало известно еще в 2011 году. Кстати, тогда же на экраны вышел его фильм «Generation П» по другому произведению того же автора.