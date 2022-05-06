В 2022 году в Удмуртии 27 домов культуры получат новое оборудование

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии продолжается работа по развитию сферы культуры. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, работы выполняются по нацпроекту «Культура», проекту «Культура малой Родины» и программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В селе Уром для нового дома культуры уже заложили фундамент, теперь строители начали возводить стены будущего здания. По предварительным расчётам, уже летом 2023 года местные танцевальные, вокальные и иные творческие коллективы смогут опробовать новую сцену. Зрительный зал будет вмещать 170 человек.

Строительство ведётся по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках неё также идут работы и над другими проектами: например, досуговый центр в деревне Аксакшур того же Малопургинского района. Вместе с тем строятся детский сад в селе Сосновка и дом культуры в деревне Мишкино Шарканского района.

В свою очередь, работа над домами культуры идёт по нацпроекту «Культура». В рамках него с 2019 по 2022 год построили 8 ДК — один из них в деревне Нижний Сырьез Алнашского района, ещё в 15 провели капитальный ремонт. В очереди на строительство находятся еще два дома культуры в сёлах Нечкино Сарапульского района и Галаново Каракулинского района.

Также нацпроект позволил реконструировать здание Национальной библиотеки Удмуртской Республики, Детскую школу искусств №2 в Воткинске. В течение этого года капитальный ремонт проведут в двух других ДШИ: в Кезском и Воткинском районах.

В планах также имеется создание Центра культурного развития в Глазове. Его площадь составит 1,3 тыс. кв. м. Он будет состоять из многофункционального зала на 300 мест, учебных классов, молодёжного пространства и художественной галереи.

В рамках другого проекта — «Культура малой Родины» — в течение 2022 года в 27 домах культуры обновят материально-техническую базу и закупят оборудование. Программа позволяет обеспечить развитие и укрепить материально-техническое обеспечение в населённых пунктах, где живёт менее 50 тыс. человек.

При этом в трёх ДК в 2022 году уже закончили текущий ремонт. Это заведения в Малопургинском и Сарапульском районах: там отремонтировали зрительный зал, поменяли деревянные окна и заменили электропроводку. В дальнейшем текущий ремонт проведут в ДК Шарканского и Селтинского районов.

Кроме того, в 4 дома культуры закуплено оборудование: акустическая аппаратура, микшерский пульт, колонки и другое поступили в Ярский, Алнашский и Шарканский районы.

Всего за прошлый год по проекту «Культура малой Родины» удалось обновить 25 ДК по всей республике. С 2017 по 2022 годы — 122 дома культуры. Сумма вложений составила 162,5 млн рублей.