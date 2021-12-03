Скончалась артистка Нина Ургант

Актрисе было 92 года.



Санкт-Петербург. Ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант. Народной артистке России было 92 года, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на портал Фонтанка.ру.

Было известно, что с февраля 2021 года Нина Ургант почти утратила способность самостоятельно передвигаться, имела проблемы со слухом и координацией движений. Актриса не покидала своей квартиры, за ней присматривала сиделка.

Нина Ургант запомнилась советским зрителям по фильмам «Белорусский вокзал», «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой». Также она сыграла более 30 ролей в Ленинградском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина. Была лауреатом Государственной премии СССР.