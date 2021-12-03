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Скончалась артистка Нина Ургант

16:56, 03 декабря, 2021
Евгений Кандаков
Скончалась артистка Нина Ургант
16:56, 03 декабря, 2021
Евгений Кандаков
135
0
#культура\n#театр\n#кино\n#Санкт-Петербург\n#Ургант\n#знаменитости\n#артисты
Фото: twitter.com/yurizakharov_80
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Актрисе было 92 года.

Санкт-Петербург. Ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант. Народной артистке России было 92 года, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на портал Фонтанка.ру.

Было известно, что с февраля 2021 года Нина Ургант почти утратила способность самостоятельно передвигаться, имела проблемы со слухом и координацией движений. Актриса не покидала своей квартиры, за ней присматривала сиделка.

Нина Ургант запомнилась советским зрителям по фильмам «Белорусский вокзал», «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой». Также она сыграла более 30 ролей в Ленинградском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина. Была лауреатом Государственной премии СССР.

16:56, 03 декабря, 2021
Евгений Кандаков
135
0
#культура\n#театр\n#кино\n#Санкт-Петербург\n#Ургант\n#знаменитости\n#артисты
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