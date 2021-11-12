Ушел из жизни эстрадный сатирик Виктор Коклюшкин

Автору и исполнителю монологов было 75 лет.

Москва. Скончался известный сатирик Виктор Коклюшкин. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Вести24».

Писателю и артисту было 75 лет, он умер от острой сердечной недостаточности.

Окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа. В возрасте 23 лет начал вести колонку в «Литературной газете». На эстраде его первые произведения представил Евгений Кравинский. Впоследствии Коклюшкин начал читать свои монологи сам, дебют состоялся в эфире программы «Вокруг смеха». Также его рассказы использовали в своих выступлениях Владимир Винокур, Евгений Петросян, Ефим Шифрин, Елена Степаненко и Клара Новикова. Был постоянным участником телепрограмм «Смехопанорама», «Аншлаг», «Кривое зеркало» и ряда других.

Виктор Коклюшкин издал более 10 книг, участвовал в написании сценария к мультфильму «Великолепный Гоша». Его пьесы шли в Театре эстрады.