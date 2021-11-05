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У двадцати регионов России в 2022 году могут появиться свои ароматы

13:44, 05 ноября, 2021
Андрей Бирюков
У двадцати регионов России в 2022 году могут появиться свои ароматы
13:44, 05 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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#Россия\n#культура\n#туризм
Фото: unsplash.com
62
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Такой необычный шаг поможет популяризировать внутренний туризм.

Москва. У российских регионов может появиться свой запах. Об этом пишет RT.

Так, парфюм с собственным запахом может появиться у Калининградской области. В него войдёт аромат Куршской косы, янтаря, кёнигсбергского марципана, морского порта. Первые образцы появятся в 2022 году в музеях янтаря, изобразительных искусств и Мирового океана. В том же году планируется выпустить ароматы для 20 российских регионов. 

Считается, что такой необычный шаг поможет российским субъектам популяризировать внутренний туризм. Кроме того, аромат можно будет использовать как сувенир и корпоративный подарок, а также во время официальных приёмов. 

Запахи нацелены на то, чтобы отразить идентичность тех или иных территорий. Основу ароматов составят природные достопримечательности, исторические личности или культовые сооружения. 

13:44, 05 ноября, 2021
Андрей Бирюков
62
0
#Россия\n#культура\n#туризм
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