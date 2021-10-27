Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова

Об этом сообщили в Министерстве культуры России.



Москва. В МХТ имени Чехова назначили нового художественного руководителя. Эту должность занял Константин Хабенский, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минкультуры.

Прежний худрук театра, заслуженный деятель искусств России и лауреат Государственной премии России Сергей Женовач покинул пост по собственному желанию.

По словам министра культуры России Ольги Любимовой, которые приводит агентство, Сергей Женовач «принял театр в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками».

До Сергея Женовача с 2000 по 2018 годы МХТ имени Чехова возглавлял народный артист СССР Олег Табаков.

Константин Хабенский — российский актер театра и кино, сценарист, продюсер и кинорежиссер, общественный деятель. Народный артист России, лауреат Государственной премии России.