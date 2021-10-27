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Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова

14:36, 27 октября, 2021
Евгений Кандаков
Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова
14:36, 27 октября, 2021
Евгений Кандаков
54
0
#культура\n#театр\n#кино\n#кинематограф\n#актеры\n#знаменитости\n#кадры\n#назначения\n#отставка\n#артисты
Фото: vk.com/konstantinkhabensky
54
0

Об этом сообщили в Министерстве культуры России.

Москва. В МХТ имени Чехова назначили нового художественного руководителя. Эту должность занял Константин Хабенский, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минкультуры.

Прежний худрук театра, заслуженный деятель искусств России и лауреат Государственной премии России Сергей Женовач покинул пост по собственному желанию.

По словам министра культуры России Ольги Любимовой, которые приводит агентство, Сергей Женовач «принял театр в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками».

До Сергея Женовача с 2000 по 2018 годы МХТ имени Чехова возглавлял народный артист СССР Олег Табаков.

Константин Хабенский — российский актер театра и кино, сценарист, продюсер и кинорежиссер, общественный деятель. Народный артист России, лауреат Государственной премии России.

14:36, 27 октября, 2021
Евгений Кандаков
54
0
#культура\n#театр\n#кино\n#кинематограф\n#актеры\n#знаменитости\n#кадры\n#назначения\n#отставка\n#артисты
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