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В Москве нашлась пропавшая актриса Светлана Светличная

15:44, 26 октября, 2021
Евгений Кандаков
В Москве нашлась пропавшая актриса Светлана Светличная
15:44, 26 октября, 2021
Евгений Кандаков
87
0
#культура\n#кино\n#розыск\n#полиция\n#Следственный комитет\n#поиск\n#знаменитости\n#артисты
Фото: vk.com/rt_russian
87
0

Звезда кинокомедии «Бриллиантовая рука» пропала 21 октября.

Москва. Пропавшая актриса Светлана Светличная найдена живой и здоровой. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, Светличную нашли сотрудники уголовного розыска. 81-летняя артистка чувствует себя хорошо и принимает участие в записи телепередачи.

Пожилая женщина перестала выходить на связь 21 октября. В последний раз ее видели в Москве, где она постоянно проживает. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял исчезновение Светланы Светличной под контроль.

Более всего массовому зрителю актриса известна ролью роковой соблазнительницы главного героя в кинокомедии «Бриллиантовая рука». Также она снималась в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Новые приключения неуловимых», «Место встречи изменить нельзя» и других культовых советских кинокартинах. Имеет звание заслуженной артистки РСФСР (1974 год).

15:44, 26 октября, 2021
Евгений Кандаков
87
0
#культура\n#кино\n#розыск\n#полиция\n#Следственный комитет\n#поиск\n#знаменитости\n#артисты
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