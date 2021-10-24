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Ушел из жизни режиссер Александр Рогожкин

16:53, 24 октября, 2021
Евгений Кандаков
Ушел из жизни режиссер Александр Рогожкин
16:53, 24 октября, 2021
Евгений Кандаков
213
0
#культура\n#кино\n#артисты\n#кинематограф\n#знаменитости\n#фильмы\n#Особенности национальной охоты\n#смерть
Фото: lenfilm.ru
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Народному артисту России было 72 года.

Санкт-Петербург. Стало известно о смерти кинорежиссера Александра Рогожкина. Создатель «Особенностей национальной охоты» скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет, пишет «Интерфакс».

Как рассказали агентству на киностудии «Ленфильм», постановщика любимых уже не одним поколением россиян фильмов и сериалов не стало 23 октября. Причиной назвали продолжительную болезнь.

Александр Рогожкин родился в 1949 году в городе на Неве, окончил Ленинградский госуниверситет и Ленинградский педагогический институт им. Герцена. В качестве художника работал сначала на телевидении, а затем на студии «Ленфильм».

Режиссерский талант Рогожкина в полной мере раскрылся в 90-е годы. Он снял знаменитую комедию «Особенности национальной охоты» с продолжениями, фильмы «Кукушка», «Блокпост», «Перегон», сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Был отмечен званиями заслуженный деятель искусств России и народный артист России.

16:53, 24 октября, 2021
Евгений Кандаков
213
0
#культура\n#кино\n#артисты\n#кинематограф\n#знаменитости\n#фильмы\n#Особенности национальной охоты\n#смерть
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